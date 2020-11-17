شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: نحن الذراع القانونية القوية للدولة في الداخل والخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، المقر الجديد لفرع الهيئة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمستشار محمد عبدالعال، نائب رئيس الهيئة، رئيس فرع البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة.

وأكد المستشار أبوبكر الصديق عامر أن هيئة قضايا الدولة هي الأقدم على الإطلاق ويعود تاريخ إنشاءها إلى عام ١٨٧٦ في عهد الخديوي إسماعيل، مؤكدا أنها الأم لجميع الهيئات القضائية، ولم تتأخر عن ما أسند لها من أعمال على مر التاريخ، حيث شاركت في كتابة وثيقة مصر أثناء الاستقلال من الاحتلال البريطاني، وكانت في مقدمة الأمة لمطالبة باستقلال مصر ومن أبناءها وسعد زغلول من أبنائها الافذاذ قاضي المحاكم الدستورية منذ ١٨٧٦ حتى الآن و؛ظهرت منها أساتذة القانون وسطرو االقانون الذي تعمل به مصر والدول العربية وانشئ منها مجلس الدولة ومازالت هيئة قضايا الدولة لم تتخلى عن أداء واجبها في يوم من الايام وهذه الهيئة لم تجد لها مقر حتى الآن سوى المقر الرئيسي في المهندسين ومع ذلك لم يتاخروا.

وأوضح رئيس الهيئة أن «الرئيس السيسي مد لنا اليد الكريمة وبدأنا في بناء فروع وافتتحنا َمقر في الشرقية وصرح اخر في كفر الشيخ ومقر الغردقة البحر الأحمر سيكون علامة على الطريق الصرح الأكبر لهيئة قضايا الدلة سيكون في التجمع الخامس ثم بني سويف ثم طنطا».

ووجه عامر الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بمتطلبات الهيئة وتوفير مقرات لها لمختلف الفروع وطالب اعضاء الهيئة في التفاني في العمل والذراع القانونية القوية للدولة وحماية حثوقها والدفاع عنها قضائيا داخليا وخارجيا.

وتابع رئيس هيئة قضايا الدولة أنه سيتم افتتاح المقر الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس ومقر فرع الاسكندرية خلال ايام.

وكشف رئيس الهيئة انه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمدة عامين، بهدف تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية وأن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعى جميعا لبنائها.

وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بمشروع ميكنة منظومة العمل القضائي والإداري بهيئة قضايا الدولة بما يسهم في دعم خطط الهيئة وتنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة.