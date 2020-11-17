شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تستطلع آراء أهالي البلينا حول جودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إستطلاعا للرأي بمركز البلينا للتعرف على مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وقال أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى إجراء إستطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشترك.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن استطلاعات الرأى تبحث مدى جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بالصرف الصحي، وكذلك مدى الإلتزام في قراءة العدادات، ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يتم خلال الإستطلاع تحليل عينات مياه الشرب للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية لجودة المياه، كما يتم توعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.