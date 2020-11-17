شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع لجنة الاشتراطات العمرانية والبنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، فى إجتماع لجنة وضع الإشتراطات العمرانية والبنائية لمدينتي سوهاج وجرجا، والذى عقد بقاعة مجلس كلية الهندسة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد قاسم، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، ولفيف من أعضاء اللجنة من الجامعة وديوان عام المحافظة.

وأشاد رئيس الجامعة - خلال الإجتماع - بالتواصل المستمر والتعاون الملموس بين ديوان عام المحافظة والجامعة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتاً إلى أن تقنين الإشتراطات البنائية في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة يعد عمل وطني وقومي، يهدف لتوفير جودة ورغد في حياة المواطنين، موجهاً الشكر لفريق عمل اللجنة من ديوان عام المحافظة والجامعة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد سامي القاضى، نائب محافظ سوهاج، عن سعادته بالمشاركة في أعمال لجنة الإشتراطات البنائية من خلال الإستعانة بالعلماء والمختصين من جامعة سوهاج، باعتبارها بيت الخبرة والجهة الإستشارية للمحافظة في كل المشروعات، لافتاً الى توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة في وقت قريب.

وأشاد الدكتور أحمد قاسم، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، بجميع أعمال اللجنة، موجهاً الشكر لنائب المحافظ لدعمه جميع أعمال اللجنة وما تسفر عنه من قرارات، منوها بأن اللجنة اتخذت مدينتي سوهاج وجرجا نموذجاً كمرحلة أولى بإعتبار أنهما الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان.