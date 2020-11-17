شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع المولدات الكهربائية والمحركات بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وشملت الجولة، واحدا من أكبر مصانع المولدات الكهربائية ومحركات الديزل، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 8 آلاف مترا مربعا، مستهدف أن تصل إلى 12 ألف متر مربع بعد الانتهاء من التوسعات الإضافية الجديدة للمشروع.

وتتجاوز جملة التكلفة الاستثمارية للمصنع 150 مليون جنيها، ويعمل بها 215 عامل ومهندس وفني، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو ما يزيد عن ألف وحدة سنويا، مستهدف أن تصل إلى 3500 وحدة بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة للمشروع خلال الأشهر القليلة القادمة .

وأشاد المحافظ بما شهده خلال الزيارة وخاصة بعد أن استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة عن مراحل الإنتاج لا سيما أن هذا المشروع يقوم بتصدير انتاجه إلى العديد من مختلف دول العالم، نظرا لجودة المنتج الحاصل على أعلى شهادات الجودة العالمية.

وقد أكد المحافظ خلال الجولة على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين لتشجيع وتنمية الاستثمار على أرض المحافظة .