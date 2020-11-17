شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز شبين القناطر مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز شبين القناطر، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 11 /2020 وحتى الساعة الرابعة فجراً نظرا لأعمال صيانة بمحطة مياه عرب جهينة المرشحة ١٠٠٠ل/ث. وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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