شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تطوير مدخل «الفيوم 1» بحدائق أكتوبر: «يخدم جامعة زويل والقرية الكونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن جهاز المدينة قام بتطوير مدخل «الفيوم 1»، كأحد مداخل المدينة، باتجاه طريق الفيوم، بالتزامن مع أعمال التوسعة الجارية على طريقي الفيوم و«أسيوط القاهرة» الصحراوي، كواجهة مشرفة ومنظر جمالي يليق بالمدينة، وفي ظل استمرار تطوير مداخل ومخارج المدينة بالكامل.

وقامت إدارة الطرق والزراعة والنظافة بالجهاز بتطوير المدخل خلال اسبوع، من خلال رفع كفاءة الطرق الاسفلتية واللاند سكيب مع زيادة اتساع وضبط حارات الدخول والخروج لضمان سيولة مرورية أفضل، بالإضافة لأعمال الإنارة والتشجير والمسطحات الخضراء والزهور على جوانب الطريق وداخل الجزيرة الوسطي والدلتا

ويخدم مدخل «الفيوم 1» مشروع جامعة زويل والقرية الكونية وقسم شرطة حدائق اكتوبر وهيئة قضايا الدولة ومنطقة العاصمة السياحية «صن كابيتال» والعديد من المشروعات المنفذة والجارية بالمدينة.