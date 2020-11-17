شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم ابنة أحد العاملين بالأحياء: حصلت على الماجستير من المجر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، الدكتورة خلود محمد غريب محمود سيد، ابنة أحد العاملين بحي ثان الزقازيق، والتي تعمل مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة الزقازيق، بمنحها شهادة تقدير، ذلك لحصولها على درجة الماجستير في هندسة البيئة من دولة المجر.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي لديها الطموح للتزود بالعلم والمعرفة، مقدماً الشكر لوالدها الكريم والذي لم يتوانى في دعم وتذليل كافة العقبات أمام ابنته حتى استطاعت أن تحصل على أرقى الدرجات العلمية من الخارج مهنئا الوالد وابنته متمنياً لهما دوام التوفيق والرقي.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة خلود محمد غريب، الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام وبرفقتها والدها، والذي يعمل بحي ثان الزقازيق وتكريمها، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل دافعاً نحو تحقيق المزيد من الحصول على الشهادات العلمية من الداخل والخارج.