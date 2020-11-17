شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير ميدان الحصري بـ«6 أكتوبر» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، البدء في تطوير ميدان الحصري بالمدينة. وقال الجهاز في بيان، الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار التعاون بين جهاز المدينة وقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير انطلقت اليوم بحضور مدير أمن الجيزة، ورئيس الجهاز، ومساعدي مدير الأمن، وقيادات شرطة المرافق وشرطة التعمير ومباحث التعمير وقسم أكتوبر، ونواب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية ومعاون القطاع الشمالى. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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