شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد الكلية الحربية.. ويوجه رسالة إلى طلاب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكلية الحربية، الثلاثاء، كما حضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الجدد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كل فئات الشعب المصري، دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى، وأن الأفضلية دائمًا للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

وأشاد الرئيس بمستوى الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا من أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلًا بعد جيل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشيدا بنظام الاختبارات العلمي المتميز الذي يتم اتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

وأكد الرئيس أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.