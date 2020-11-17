شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تشارك في الحوار الإقليمي الافتراضي لتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، في «الحوار الإقليمي الافتراضي لتمكين المرأة»، والذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور ومشاركة عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقالت «مرسي» إنه يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعملية برشلونة التي أرست أسس الاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى إعلان بكين التاريخي ومنهاج العمل الذي مكّن من الاعتراف العالمي بالعديد من حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم اليوم، إلا أن العالم يشهد في الوقت نفسه، عوامل جديدة ستؤثر بدون شك على التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «أننا نهدف من هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول كيفية تسريع العمل لتمكين المرأة، لا سيما في السياق الجديد الذي يشهده العالم في ظل جائحة كوفيد-19»، مشيرة إلى أن مصر تفخر بمشاركة المتطلبات المسبقة والضرورية لتحقيق استجابة ناجحة ومؤثرة لتعزيز مشاركة المرأة وحقوقها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تشهد حاليًا تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في أجندة تمكين المرأة الذي يعكس دعم الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة، وهو ما يترجم إلى استراتيجيات وبرامج لتمكينها، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية مستجيبه لأهداف التنمية المستدامة، وقد اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه الحكومة باعتبارها وثيقة عمل للاعوام القادمة فيما يخص تمكين المرأة.

كما أشارت «مرسي» إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد تنفيذ تلك السياسات، حيث تم حتى الان اعتماد أكثر من 106 إجراء وقائي لمواجهة تداعيات الجائحة على المرأة، لافتة إلى أنه وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتتبع الاستجابة المراعية لاحتياجات المرأة في ظل كوفيد-19، احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الجائحة.