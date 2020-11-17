شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين محطة لرصد تلوث الهواء في مدينة الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن جهاز مدينة الشيخ زايد بالتنسيق مع وزارة البيئة محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط للمدينة. وتقوم المحطة الجديدة بتوضيح وقياس نسبة المكونات الهوائية في الجو مع إعطاء صورة كاملة عن جودة الهواء بالمدينة، وذلك من خلال أعمال الرصد على مدار الساعة من خلال أجهزة الرصد الموجودة بالمحطة حيث يتم قياس الآتي :- 1- الأتربة العالقة المستنسقة الأقل من PM 10. 2- الأتربة العالقة المستنشقة الأقل من PM 2.5. 3- غازات أكسيد الكبريت SO2. 4- غازات أكسيد النيتروجين NO , NO2, NO3 5- غاز الأوزون الارضي O3. 5- غاز أول أكسيد الكربون CO. كما أن المحطة تقوم بأعمال رصد درجات الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ، فضلا عن إجراء متابعة مستمرة من وزارة البيئة وجهاز مدينة الشيخ زايد لقياس جودة الهواء بالمدينة من خلال اطقم فنية وهندسية طوال اليوم. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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