شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورصف شوارع حي غرب المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورصف عدد من الشوارع الفرعية والحارات بحي غرب مدينة سوهاج، باستخدام بلاط «الإنترلوك».

وأكد المحافظ خلال جولته التي شملت تفقد أعمال «الإنترلوك» التي تم الإنتهاء منها بمنطقة نزلة الغرابلي، وشارع الشريف، والأعمال الجارية بميدان الفرشوطي بحى غرب مدينة سوهاج- على أهمية تطوير وتمهيد الطرق والشوارع الداخلية، ورفع كفاءتها وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للقضاء على العشوائيات، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد 20 شارع فرعي وحارة بنطاق الحي، وجاري العمل في 7 شوارع أخرى، منوها بأن تلك الأعمال ساهمت بشكل كبير في توسعة الشوارع ونظافتها، وإزالة العشوائيات، والسماح بدخول سيارات الإسعاف والمطافئ خاصة بشارع القيسارية التجاري .