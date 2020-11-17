شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد: علماء مصر بالمرتبة الثانية عربيا وأفريقيا بقائمة ستانفورد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم ،تهدف إلى ترتيب الباحثين على مستوى العالم لمعرفة وزنهم البحثى والأكاديميى، فجاءت قائمة جامعة ستانفورد بالاعتماد على مؤسسات النشر الدولية وتابعت عدد من الأبحاث الخاصة بالباحثين على مستوى العالم وعدد الاستشهادات المرجعية لهذه الأبحاث.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" الخليج 365" أن القائمة ضمت 2 % من إجمالي 8 مليون باحث وعالم على مستوى العالم على مجمل الأعمال البحثية لكل باحث ، لافتا إلى أن عدد الاستشهادات المرجعية الخاصة به وصل إلى 2500 استشهاد على مجمل 31 بحث دولى تم نشرهم دوليا .

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن وجود 396 باحث وعالم مصري ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% على مستوى العالم ، منهم 55 عالم من جامعة القاهرة التي اتشرف بالانتساب لها وتحتل نسبة 14 % من الباحثين المدرجين بقائمة جامعة ستانفورد .

واستطرد الدكتور محمود السعيد أن القائمة جعلت مصر فى عدد العلماء الدوليين وصلت إلى المرتبة الثانية عربيا وأفريقيا فضلا عن وجود عدد من العلماء المصريين والباحثين المدرجين بالقائمة ولكن حسب الجامعات المنتسبين لها فى عدد من الدول فحسب البحث لتلك الجامعات ولو تم احتساب القائمة على حسب الجنسية لكانت مصر فى المرتبة الأولى.

وذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة حلوان ، أن ادارج اسمه يعد واحد من اهم الإنجازات البحثية والأكاديمية له لأنها ترفع من قيمة البحث العلمى المصرى ووضعه دوليا.