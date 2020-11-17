شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تبدأ ورشة عمل لإحياء فن الخيامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر دورة تدريبية وورشة عمل لإحياء فن الخيامية مخصصة للصم، من أجل توفير فرص عمل لهم وبيع المنتجات في ختام الورشة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، أن الورشة عقدت فى مقر وحدة الصم بمصر القديمة وقد انتهى اليوم الأول باجتماع مع الإدارة لتجهيز وتسليم الأدوات المستخدمة والرسوم التي سيتم تنفيذها داخل الورشة.

والخيامية هى فن مصري أصيل انفردت به مصر منذ قرون، وتعد الخيامية من الحرف التى تتعامل مع القماش، فهى فن الزخرفة بالقماش على القماش، بالإبرة والخيط يتم حياكة التصميمات المختلفة على الخيام واللوحات والوسائد وغيرها.

ووحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.

وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول فى مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربرى ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية فى العالم.