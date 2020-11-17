شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص القيادة السياسية الحالية على دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الاستمرار فى صرف المساعدات النقدية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تقوم بصرف مساعدات نقدية لما يقرب من 3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

وتحصل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات على مساعدات نقدية شهريا، وكذلك كبار السن وذوى الاحتيجات الخاصة، حيث تتضمن شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في: ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشرة عامًا، وأن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 - غيرها من الوثائق المطلوبة"، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في "ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن" - ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي "باشتراك تأميني" - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد".