حوار- "فايزر": تطعيم لقاح كورونا ربما يكون موسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - طارق عبد العزيز وياسمين سليم:
أكدت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، والتي طورت لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، أنه يتم العمل حاليًا على التعرف على مدة الاستجابة المناعية للقاح الجديد.
وأشارت الشركة في حوارها لـ"الكونسلتو" ، أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم (الخليج 365، يلا كورة، الكونسلتو، شفت) من خلال ليزا أونيل، مديرة الإعلام لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أنه يتضح حاليًا أن التطعيم ربما يكون بشكل موسمي، مؤكدة أن ما زال هناك الكثير ليتم تعلمه عن المرض والفيروس والطبيعة الوقائية قبل التوصل إلى استنتاجات معينة.
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