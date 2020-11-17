الأموال العامة تضبط قضيتين نصب وغسيل أموال بـ 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين " نصب واحتيال على المواطنين – توظيف أموال" وضبط فيها قرابة (9 ملايين جنيه مستندياً) ومُتهم فيها شخصين.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.