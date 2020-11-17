ضبط شخصين يديرا شركة إنتاج فني غير مرخصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالقاهرة، ويقوم بإدارتها (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وضبط المتهمان، وبالفحص تبين وجود غرفة معدة كاستديو تصوير، وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج محمل عليها العديد من المصنفات الفنية وأعمال المونتاج لفيلم سينمائي وكذا مونتاج لعدد من الإعلانات المصورة وبرامج حاسب آلي وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة، كاميرا تصوير للمحترفين، وحدة تخزين خارجية "هارديسك" محمل عليه أفلام وإعلانات)، وبمواجهتهما اعترفا بإدراة الشركة على النحو المُشار إليه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.