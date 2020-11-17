ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، أفادت قيام إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم استهداف المتهمة المذكورة، حيث أمكن ضبطها بمقر الكيان الوهمي المُشار إليه وعُثر بحوزتها على (عدد من استمارات التقديم بأسماء أشخاص مختلفة مرفق بها عدد من الأوراق الشخصية – عدد من نماذج الامتحانات والمواد التعليمية وجداول الدراسة والمحاضرات – عدد من الإقرارات الكتابية بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من شهادات التقدير بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات مختلفة – مجموعة من الكشوف بأسماء المتقدمين للدراسة بالأقسام المختلفة بالأكاديمية والمبالغ المالية المحصلة منهم).

كما أمكن ضبط (جهاز حاسب آلي "لاب توب " - وطابعة ألوان) وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطها الإجرامي) وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.