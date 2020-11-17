الإدارية العليا تستقبل ١٣٦ طعنًا على انتخابات المرحلة الثانية للنواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال أيام الإثنين والثلاثاء حتى الآن، نحو 136 طعنًا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي الأحد الماضي والخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب.
وقررت المحكمة حجز عدد من الطعون للفصل فيهم بجلسة السبت المقبل 21 نوفمبر، وحددت جلسة غدًا الأربعاء لنظر عدد من الطعون المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس النواب على نتيجة المرحلة الثانية التي تم إعلانها أول أمس الأحد.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحًا بالنظام الفردي، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع في اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيًا.
وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعين للمرحلة الثانية.
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