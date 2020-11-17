محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القليوبية، في ضبط عاطل حول مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مقيم بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع للأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذه من محل خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن القليوبية تم استهدافة وأمكن ضبطه ضبطه.. وبحوزته (2 رشاش- 40 طبنجة معدلة- 10 طبنجات صوت- 12 بندقية ضغط هواء- كمية من طلقات الصوت- نظارة ميدان- تليسكوب- مبلغ مالي- هاتف محمول- 32 خزينة طبنجة- كمية من أجزاء الأسلحة النارية- أدوات التصنيع).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 64 قطعة سلاح.. ضبط عاطل حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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