ضبط شخص يدير استوديو تسجيلات صوتية خادشة للحياء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة استوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام (أحد الأشخاص) بإدراة استوديو للتسجيلات الصوتية "بدون ترخيص "، بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وكذا قيامه بتصوير أغاني متضمنة ألفاظ خادشة للحياء العام، وبثها عبر موقع "اليوتيوب" الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو المُشار إليه وأمكن ضبط (المذكور) وبالتفتيش تم ضبط غرفة الاستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعوازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو وكذا العديد من الفيديوهات المصورة له والتي تحوي العديد من الألفاظ الخادشة للحياء العام – 2 سماعة خارجية – سماعة أذن مايك – فلتر "منقي للصوت" - كارت صوت لتنقية وتقوية الصوت – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت – هاتف محمول يقوم من خلاله المذكور بإدارة صفحته على موقعي " فيس بوك – يوتيوب").

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة في مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الانتاج الفني واستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.