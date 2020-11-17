ضبط 12 قطعة سلاح ناري بحوزة طرفي مشاجرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت طرفي مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منفلوط. أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري (7 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش بحوزة عدد من الأشخاص). بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص". يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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