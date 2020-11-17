بروفايل| اللواء ياسر عصر.. شهادة في سبيل "الواجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

على مدار 31 عامًا قضاها اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات داخل المنظومة الشرطية كان مثالًا يحتذى به في الالتزام والتضحية والفداء لخدمة المواطنين حتى فاضت روحه إلى بارئها شهيدًا في سبيل "الواجب".

صباح اليوم الثلاثاء، استشهد اللواء "عصر" إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة في شبرا اندلع فيها حريقًا، وفور وصول رجال الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه، انبرى اللواء عصر للمساندة حتى توفيّ ونقل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة حتى موعد دفنه بمقابر أسرته في القليوبية.

مسيرة مهنية متميزة للواء ياسر عصر المولود بقرية مشتهر في مركز طوخ بالقليوبية، فمنذ تخرج من كلية الشرطة عام 1989 دومًا ما نال إشادات رؤسائه بالإضافة إلى محبة زملائه، فترقى إلى رئاسة قسم شرطة ضواحي السكة الحديد بمحطة مصر عام 2016.

شجاعة وكيل الإدارة العامة لشرطة المواصلات ليست جديدة، فحينما كان مأمور قسم شرطة الضواحي في يناير 2016، نشب حريق هائل في القطار 1551 (القاهرة - طنطا)، وبالتزامن مع طلب الدعم، شرع بنفسه في إخلاء الركاب من داخل القطار، وأمسك بطفاية حريق ثم تعامل مباشرة مع مصدر النيران ليمنع امتدادها إلى باقي عربات القطار حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق كاملًا.

فور انتهاء الحريق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للواء "عصر" يظهر فيها بجانب القطار المحترق وعلى ملابسه آثار مواد الإطفاء، حيث أشاد الجميع ببطولته وشجاعته النادرة لإنقاذ العشرات.

وفي 11 يناير 2016، كرًّم اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، العقيد ياسر حسن عصر، من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات -رئيس قسم شرطة سكك حديد الضواحي - وذلك لموقفة المشرف وتمكنه من السيطرة وإطفاء حريق اندلع بإحدى عربات قطار أثناء توقفه على رصيف المحطة مما أدى إلى عدم امتداد الحريق لباقي العربات.

ووجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للضباط والأفراد المكرمين نظير جهودهم المميزة، وأدائهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم لحفظ واستتاب الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين.

ونعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وقيادتها وجميع العاملين بها اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد ومترو الأنفاق.

وشيع المئات من أهالي قرية مشتهر بطوخ، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، ويحظى باحترام الجميع.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون صورًا لشهيد الواجب متذكرين بطولته وشجاعته، مطالبين بتكريمه.