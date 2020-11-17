شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «شهيد المترو»: تاريخ والدي ملئ بالبطولات.. وأطفأ قطارًا مشتعلًا من قبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن نجل الشهيد ياسر عصر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، إنه «لم أشاهد والدي منذ 3 أسابيع، وفي آخر لقاء بيننا جلس معي وأوصاني على نفسي وإخواتي».

وأضاف نجل شهيد الشجاعة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه «والدي قال لي خلي بالك من نفسك وإخواتك وشد حيلك في الكلية»، مشيرًا إلى أنه «كان دائمًا يحرص على زرع حب الوطن بداخلنا».

وتابع: «أهلي في البلد أرسلوا لي داخل الكلية، وقالوا لي واحد من عيلتك تعبان، فتوجهت للمستشفى وعرفت أنه والدي»، مشيرًا إلى أنه توجه إلى المستشفى ووجد عمه وابن عمته في انتظاره وهناك علم بالخبر الأليم.

وأوضح نجل الشهيد أن «تاريخ والدي مليء بالبطولات والتضحيات، كان لا يهاب الموت، فقد سبق عندما كان مأمور الضواحي وكان قطار يشتعل ولم يتمكن أحد من الدخول على القطار إلا أنه بدأ في الإطفاء، وقدم بطولة كبيرة يومها، وكرمه وزير الداخلية وقتها على بطولته».

شيع المئات من أهالى قرية مشتهر والقرى المجاورة بطوخ في جنازة عسكرية جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر ابن قرية مشتهر والذى استشهد أثناء مشاركته في إطفاء حريق في إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة، لإنقاذ ركاب المترو والمواطنين من حريق مدمر، حيث سقط في «الهوّاية» أثناء مشاركته في الإطفاء.

خرج جثمان الشهيد من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر لدفنه بمقابر الأسرة في القرية، وتقدم الجنازة اللواءان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفخر العربي، مدير أمن القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية والأمنية بمحافظة القليوبية.