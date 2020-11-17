شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت شمال سيناء حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في المستشفى، ليصل عدد الحالات إلى 44 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.