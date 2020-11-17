«الأرصاد»: طقس معتدل وأمطار خفيفة الأربعاء .. والقاهرة 25

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) وفرصة سقوط المطر ( 30 % ) تقريباً .
وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان .
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 7 ،1: 1، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «25- 16»، الإسكندرية «24 – 17»، قنا «27- 15»، الأقصر «28– 13»، أسوان «28– 15» .
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الوضع في مصر
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اصابات
111,009
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تعافي
101,179
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وفيات
6,465
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