شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل وأمطار خفيفة الأربعاء .. والقاهرة 25 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) وفرصة سقوط المطر ( 30 % ) تقريباً .

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 7 ،1: 1، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «25- 16»، الإسكندرية «24 – 17»، قنا «27- 15»، الأقصر «28– 13»، أسوان «28– 15» .