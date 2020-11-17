شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية بجامعه القناة حول المفاهيم الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن دكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه استمراراً لسلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها جامعة قناه السويس وضرورة المشاركة المجتمعية، وأهمية تدريب العاملين والمجتمع الخارجي من أجل رفع كفاءة العمل المؤسسي.
تم تكليف إدارة تدريب أفراد المجتمع ببرنامج تدريبي حول المفاهيم الأساسية في تكنولوجيا المعلومات، ونظام الويندوز لدعم خطة الدولة والجامعة لرقمنة التعليم الجامعي.
وقال عمر كشك مدير عام مشروعات البيئة بجامعة قناة السويس، إن خبراء متخصصين في برامج الحاسب الآلي على رأسهم المهندسة أحلام محمد والمهندسة رانيا شعبان تتوليا مسؤولية الاشراف على التدريب ويستمر على مدار ثلاثة أيام١٩،١٨،١٧ نوفمبر الجاري بمركز الحاسبات والمعلومات بالجامعة.
وأضاف أنه تناول التدريب مقدمة لعلوم الحاسب والتعريف بمكونات الحاسوب المادية والبرمجة، ووحدات الإدخال والإخراج والتخزين، الوحده المركزية والذاكرة وأنواعها ووحدات القياس، بالإضافة إلى التعرف على أنظمه التشغيل وتطورها والتعرف على نظام الويندوزن وكذلك كيفية إداره الملفات والمجلدات وطرق تحديدها وتخزينها وخصائص الملفات وأنواعها وأشهر الامتدادات .
أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي هويدا كامل مدير إدارة تدريب أفرادالمجتمع ،والمهندس أحمد رمضان نائب مدير تدريب أفراد المجتمع.
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