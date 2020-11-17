شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يشهد تجربة أول مخبز طوارئ بمدينة الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تجربة أول مخبز طوارئ المتنقل النصف آلي بمدينة الخارجة، الذي وفرته المحافظة ضمن 3 مخابز لتوفير الخبز للمواطنين بمراكز المحافظة في حال حدوث أي طارئ ينتج عنه انقطاع للكهرباء خاصة لتغطية القرى البعيدة.

وتفقد «الزملوط» التجربة الحية لتشغيل المخبز لإنتاج الخبز، والذي تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ليعمل بمولدات الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 رغيف / ساعة.

ووجه المحافظ بتشغيل المخبز بشكل أسبوعي بالأحياء والقرى الأكثر فقرًا لتوفير الخبز للمواطنين محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين لتوفير حصة الدقيق لإنتاج الخبز الكافي.