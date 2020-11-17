شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه برصف حي المعلمين لربطه بحي الأمل بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باستكمال رصف الطريق الجاري إنشاءه بمنطقة أرض البحوث وربطه بالشارع الكائن بمنتصف حي المعلمين ودراسة فتح طريق فرعي مار بجوار مدرسة متولي الشعراوي وذلك لربط الحي بأكثر من طريق بشكل مباشر مع حي الأمل. جاء ذلك خلال متابعته لأعمال إنشاء الطريق المار بمنطقة البحوث الزراعية بمدينة الخارجة، حيث كلف الوحدة المحلية أيضا بإزالة الأتربة والحشائش والركام وتسوية المكان لتجميل المنطقة المحيطة بالمدرسة، وإعداد دراسة لاستغلال الهناجر المتهالكة الخاصة في إقامة مشروع خدمي نافع يخدم أهالي الأحياء المحيطة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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