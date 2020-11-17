محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من إنشاء الملاعب الجاري تنفيذها بمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة خلال أسبوع وإنهاء كافة التشطيبات النهائية. جاء ذلك خلال تفقده للمركز صباح اليوم ضمن جولته التفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة، كما وجه بسرعة تجهيز مباني الإستضافة تمهيداََ لإستقبال الحالات وإفتتاح المركز. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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