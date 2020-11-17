شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستجيب لمناشدة «الأخ الوفي» بعد ظهوره في «واحد من الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة ولافتة إنسانية، صدَّق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على قرار بمنح تفرغ لـ«الأخ الوفي» أحمد نور، حيث إنه من العاملين في هيئة السكة الحديد، حتى يتسنى له رعاية أخواته الأربع بنات، المصابين بضمور مزمن في العضلات ولا يستطعن الحركة، وذلك بعد عرض الفقرة الخاصة بهم ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة، ومناشدة أحمد للحصول على تفرغ، لكى يرعاهم ويقوم على خدمتهم.

ووجه الإعلامي د. عمرو الليثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشكر إلى وزير النقل على قراره الإنساني بمنح تفرغ لأحمد نور شقيق البنات الأربعة حتى يستطيع مساعدتهم والتفرغ لرعايتهم.

يذكر أن برنامج واحد من الناس من تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والذي استضاف في حلقته الماضية أحمد نور من قرية السالمونى بالشرقية، ومعه أخواته ابتسام وتهانى ونورة وصفاء، واللاتي يعانين من ضمور مزمن في العضلات ولا يستطعن الحركة وهو من يقوم على رعايتهم في كل شيء.

يذاع برنامج واحدة في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.