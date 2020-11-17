شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يفتتح المبنى الإدارى بمدينة الطالبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة، المبنى الإدارى بمدينة الطالبات.

وقال رئيس الجامعة، إن المبنى أقيم على دورين الأرضى والأول علوى، ويضم ١٢ غرفة، بالإضافة إلى مخزن، كما يضم المبنى قاعة لاستقبال الزوار، ويستوعب جميع العاملين بمدينة الطالبات.

وكلف زكى، هشام عامر مدير عام المدن الجامعية، ونجلاء عثمان مدير المدينة الجامعية للبنات، بعمل متابعة يومية لاجراءات الوقاية من كورونا، في كل الغرف والمبانى التابعة للمدينة، لافتا إلى أن أي طالب أو طالبة لا تلتزم بالاجراءات الاحترازية، سيتم احالتهم للتحقيق فورا.

وأكد رئيس الجامعة، على جاهزية المدينة والمبنى الجديد لاستقبال الطالبات، وتقديم الخدمات التعليمية، والاقامة على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا، بالاضافة إلى تخصيص عيادات تضم كافة التخصصات تعمل على مدار الساعة.