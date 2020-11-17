شكرا لقرائتكم خبر عن «21 طلقة وسلام الشهيد».. تفاصيل وداع اللواء ياسر عصر بمسقط رأسه بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الفرقة العسكرية التي شاركت في جنازة اللواء ياسر عصر، الذي استشهد جراء شجاعته في إطفار حريق بمحطة مترو مسرة، الثلاثاء، 21 طلقة تحية وإجلال على روحه، بعد تشييعه لمثواه الأخير، كما عزفت الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد».

شيع المئات من أهالى قرية مشتهر والقرى المجاورة بطوخ في جنازة عسكرية جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر ابن قرية مشتهر والذى استشهد أثناء مشاركته في إطفاء حريق في إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة، لإنقاذ ركاب المترو والمواطنين من حريق مدمر، حيث سقط في «الهوّاية» أثناء مشاركته في الإطفاء.

خرج جثمان الشهيد من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر لدفنه بمقابر الأسرة في القرية، وتقدم الجنازة اللواءان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفخر العربي، مدير أمن القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية والأمنية بمحافظة القليوبية.