شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أساتذة بـ«علوم المنوفية» ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم بمسابقة جامعة ستانفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية العلوم جامعة المنوفية عن إدراج 5 من أستاذة الكلية ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم في مسابقة جامعة ستانفورد لما قدموه من إنجازات بحثية في علوم الفيزياء والعلوم الرياضية والحاسب والجيولوجيا.

وأعربا الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عادل نصار، عميد الكلية، عن بالغ تقديرهما لعلماء الجامعة الفائزين، وهم: الدكتور رؤوف الملواني، والدكتور ياسر رماح الأستاذان بقسم الفيزياء، والدكتور أحمد عبدالرحيم، والدكتور عمرو طلبة الأستاذان بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب، والدكتور حمد الله عبدالجواد ونس الأستاذ بقسم الجيولوجيا، والذين حققت أبحاثهم تأثيرًا في علاج المشكلات المختلفة وتطوير عجلة البحث نحو التنمية.

الجدير بالذكر أن هناك 396 عالم مصري في قائمة ترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية. ولقد أحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات.