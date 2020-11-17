شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أقارب الشهيد اللواء ياسر عصر: أنقذ ركاب قطار في 2016 وربى أبناءه على التضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمان عصر مدير منطقة الشروق الصناعية، وهو نجل خال الشهيد ياسر عصر، الذي استشهد أثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو «مسرة» تابعة للنقل والمواصلات أثناء التعامل مع حريق شب بداخل الهواية، وخوفا على حياة المواطنين، بمنطقة وسط البلد، أن الأسرة تلقت خبر الاستشهاد بالحزن، ولكن ما يصبر الأسرة أنها تحتسبه شهيدا عند الله.

وأشار «عصر» أن الشهيد لدية 4 أبناء أحدهما «حسن» بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، والثاني«زياد» مقدم حاليا بكلية الشرطة، وأبنتان «أمنيه وأسما» وأنه معروف ومشهود له وسط الجميع بين أهل بلده بالطيبة ودائما منزلة مفتوح أمام جميع الأهالي، منوها أنه من أسرة ريفية تعشق الود والأخلاص وخدمة الأهالي، حيث أن شقيقه اللواء خالد عصر مساعد مدير أمن الشرقية

وأضاف «عصر» إن الشهيد يعشق عمله وكرس ذلك داخل أبنائه، فأدخلهما كلية الشرطة، ليكملوا مسيرتة الشرطية، مشيرا أن تلك وقائع التضحية للشهيد ليست الأولي ففي عام 2016 أنقذ ركاب قطار كان به حريق، وتم تكريمة من قبل وزير الداخلية.

وأوضح أمان عصر، أن الشهيد كان يشارك في عمله بنفسه، ولا ينظر أنه لواء، بل يعمل مثل أي فرد يقدم الحماية والمساعدة للمواطنين.

كان المئات من أهالي قرية مشتهر بطوخ، شيعت جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو، تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، وخوفا على حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل ملفوفا بعلم مصر، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع