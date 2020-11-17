شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب أسفل عجلات قطار أبوقير أثناء محاولته الإمساك بـ «لص» سرق هاتف صديقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طالب مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبوقير بمحطة الظاهرية وسط الإسكندرية، أثناء مساعدته صديقه في الإمساك ب «لص» سرق هاتفه المحمول، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغا يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار أبوقير بمحطة الظاهرية، وانتقل المقدم إسلام مجدي رئيس وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط «عبدالرحمن إمام» 17 سنة، طالب، مقيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أسفل عجلات القطار أثناء مساعدته صديقه في الإمساك بلص سرق هاتفه، ووفاته على الفور.

وبسؤال صديقه «أحمد محمد بدر الدين» 17 سنة، طالب، مقيم بذات العنوان، قرر أنهما كانا في زيارة إلى الإسكندرية، وحال استقلالهما قطار أبوقير بمحطة الضاهرية، فوجئ بشخص سرق هاتفه المحمول ويحاول الهرب فامسك به على رصيف المحطة وحدثت بينهما مشادة وحاول اللص الإفلات وأثناء ذلك وقع الهاتف المحمول على الأرض .

وأضاف في التحقيقات أن صديقه حاول النزول من القطار، لمساعدته في الامساك باللص والتقاط الهاتف إلا أنه سقط أسفل العجلات، ولقي مصرعه على الفور، فيما تمكن اللص من الهروب .

أدلى الشهود بأوصاف المتهم وتوصلت جهود ضباط المباحث إلى تحديد هويته، وتبين أنه يدعى «أحمد.ع.ف» 23 عاما، مسجل خطر، وجرى ضبطه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في سرقة بالإكراه.