شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ومدير أمن القليوبية يقدمان واجب العزاء في «عصر» شهيد الشرطة بمسقط رأسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية واحب العزاء لأسرة الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والذي استشهد صباح اليوم خلال أعمال السيطرة على حريق شب بمحطة مسرة بمترو الأنفاق

شيع المئات من أهالى قرية مشتهر والقرى المجاورة بطوخ في جنازة عسكرية مهيبه جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر ابن قرية مشتهر، والذى لقى ربة أثناء مشاركته في إطفاء حريق في إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة، لانقاذ ركاب المترو والمواطنين من حريق مدمر، حيث سقط في الهوايه أثناء مشاركته في أعمال الإطفاء.

خرج جثمان الشهيد من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر وسط صرخات الأهالي بالوداع والدعاء له، ودفنه بمقابر الأسره في القرية.

وتقدم الجنازة اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وفخر العربى مدير أمن القليوبية وعددا من قيادات وزارة الداخليه والقيادات الأمنيه بالمحافظة.

القيادات الامنيه والتنفيذيه يقدمون واجب العزاء لاسرة الشهيد ياسر عصر

القيادات الامنيه والتنفيذيه يقدمون واجب العزاء لاسرة الشهيد ياسر عصر

القيادات الامنيه والتنفيذيه يقدمون واجب العزاء لاسرة الشهيد ياسر عصر

القيادات الامنيه والتنفيذيه يقدمون واجب العزاء لاسرة الشهيد ياسر عصر