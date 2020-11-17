وكيل تعليم الأقصر يشاهد إنتاج طالبات قسم زخرفة وديكور جدارات بالمدرسة الفنية الصناعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور عبداللطيف أحمد عمران وعدد من القيادات التعليمية، المهندس منتصر طه مدير عام التعليم الفني بالمديرية مدرسة الاقصر الفنية الصناعية بنات. وتابع سير العملية التعليمية والحفاظ على الإجراءات الأحترازية، ومتابعة الفصول ف تواجد معلمات المادة للإطلاع على الأعمال والمشغولات اليدوية، ومشاهدة إنتاج طالبات قسم زخرفة وديكور جدارات. وتقدم عبداللطيف عمران مدير المديرية، بالشكر للطالبات على ما عرضوه من مشغولات يدوية وغيرها وكذلك تم الشكر المعلمات المشرفين عليهن وهم وذلك لإشرافهم ومتابعتهم للأعمال المقدمة لعدد ١٢٩ طالبة، وذلك تحت اشراف كل من، نبيله ميشيل فخري، وسمية عبدالرؤوف أمين، والفت بولس مرقص، وفايزة فهمي عجايبي، وعمرو عبدالماجد فهيم. واكد مدير المديرية على دعمه للتعليم الفنى وعلى دوره الفعال في تنمية المجتمع . الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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