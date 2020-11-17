شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 خدمات إلكترونية.. «العدل» تشارك بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمشاركة الوزارة في الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يتضمن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها، وهي ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح «إنفاذ القانون»، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وإطلاق خدمة التقاضي عن بُعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، ونظام إدارة المحاكم الإلكترونية، وتطبيق الهاتف الذكي «أرغب في عمل توكيل»، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، ومنظومة السجل العيني إلكترونيًا.

وقال وزير العدل، إن مشاركة الوزارة للمرة الأولى في المعرض تُعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التي تتبناها الوزارة في إطار مشروع «عدالة مصر الرقمية»، للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات رئيس الجمهورية للوزارة، مؤكدًا أن المشاركة لن تكون الأخيرة.

وأضاف أن الأعوام المقبلة ستشهد استكمال المراحل المخطط لها في المشروعات المذكورة، وإطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيرًا على المواطنين.