شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الداخلية تسمح للسجناء بزيارة ذويهم بالمنازل لمدة محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية للسجون أنه تم إنشاء سجون جديدة بدلًا من القديمة للارتقاء بالسجناء، والاهتمام بصحتهم، والاهتمام بورش النجارة والحدادة، والاهتمام بمستشفيات السجون.

وأكد البرادعى، أنه تم إجراء 472 جراحية للسجناء فى 2020، وإيفاد قوافل طبية السجون لفحص السجناء وشمول أسر السجناء بالتضامن الاجتماعى، وإعفاء الأبناء من مصاريف الدراسة، واستحداث مشروعات إنتاجية جديدة، فضلًا عن السماح للسجناء بزيارة ذويهم بالمنازل لمدة محددة.. وفيما يلى موجز أخبا رمصر..

مساعد وزير الداخلية للسجون: السماح للسجناء بزيارة ذويهم بالمنازل لمدة محددة

قال اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية للسجون، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولى اهتماما كبيرا بالسجون، وتأهيل السجناء ومراعاة حقوق الانسان.

وتابع مساعد وزير الداخلية فى كلمة بندوة تثقيفية، تم إنشاء سجون جديدة بدلًا من القديمة للارتقاء بالسجناء، والاهتمام بصحتهم، والاهتمام بورش النجارة والحدادة، والاهتمام بمستشفيات السجون.

وأردف البرادعى، أنه تم إجراء 472 جراحية للسجناء فى 2020، وإيفاد قوافل طبية السجون لفحص السجناء وشمول أسر السجناء بالتضامن الاجتماعى، وإعفاء الأبناء من مصاريف الدراسة، واستحداث مشروعات إنتاجية جديدة، فضلًا عن السماح للسجناء بزيارة ذويهم بالمنازل لمدة محددة.





قرية مشتهر بالقليوبية تودع شهيد الواجب اللواء ياسر عصر.. القرية تتشح بالسواد عقب وصول جثمانه والصلاة عليه وتشييعه لمثواه الأخير.. وأبرز رسائله: إحنا ملناش وطن غير الوطن اللى عايشين فيه ده وملناش مكان تانى.. صور

ودع أهالى قرية مشتهر بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث اتشحت القرية بالسواد، بعد استشهاد اللواء ياسر عصر.

وقبيل أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد، تجمع أفراد عائلة الشهيد الذى ينتمى لواحدة من كبرى العائلات بقرية مشتهر، بالإضافة إلى أهالى القرية، انتظارا لوصول جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذى نقل إليها عقب استشهاده، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعلنت أسرة الشهيد عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.





انتحار شاب بالقفز من الطابق الرابع لخسارته 50 ألف جنيه بلعبة مراهنات بالساحل

انتحر شاب يعمل سائقا بإحدى شركات توصيل المواطنين، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الساحل في القاهرة، وتبين إحداث إصابة بجرح قطعى باليد والقدم قبل إلقاء نفسه، وذكر أفراد أسرته أنه انتحر لخسارته مبلغ 50 ألف جنيه، في لعبة مراهنات إلكترونية، مما أدى لإصابته بأزمة نفسية انتحر على إثرها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بمنطقة الساحل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن شابا يدعى "باسم.ا.و" 28 سنة، يعمل سائق بشركة لتوصيل المواطنين، ألقى نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، نتيجة سقوطه علي سيارة رقم ي ر ق ١٨٤ ماركة لوجان.





القبض على مستريح جديد جمع من أهالى ديرب نجم 70 مليون جنيه بزعم توظيفهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بمساعدة الأهالى القبض على موظف لقيامه بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، فى مبلغ 70 مليون جنيه، بزعم توظيف أموالهم، واختفى فى محاولة منه للهروب خارج البلاد، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم التى قررت بمعرفة عصام أيمن، مدير النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من 12 شخص من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفى منذ 20 يوم، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.





"المفوضين" تُوصى برفض دعوى "وقف قنوات المهرجانات" على يوتيوب

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض دعوى تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاءه.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوي.





الحكومة: زيادة عدد علب الألبان المدعمة سنويا لتصل إلى 2.4 مليون

في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق"، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).

وحرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة "برايل" إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.





هيئة الدواء تسحب عبوات مغشوشة من مطهر بيتادين سوليوشن 120 ملى

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب العبوات المغشوشة من مستحضر " Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات " P9809021" ، " P0909005" ، وأشارت إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقال الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 " غش تجاري"، والذى يحمل أرقام تشغيلات " P9809021" ، " P0909005"، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلى لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.





بدر بانون يخطر الأهلى بوصوله إلى القاهرة غداً بعد التوقيع 4 مواسم

يصل المغربى بدر بانون مدافع الأهلى الجديد القاهرة غداً الأربعاء لبدء تجربته مع القلعة الحمراء عقب التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم تبدأ من الصيف الجارى مقابل مليونى دولار تم تحويلهم على دُفعة واحدة مؤخراً للرجاء، وكان مُقرر أن يصل المدافع المغربى القاهرة أول أمس الأحد، لكن تأجلت عودته بسبب ظروف الطيران، وكذلك حتى يطمئن اللاعب على زوجته التى أُصيبت بفيروس كورونا قبل أيام واتفق اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء على الحضور للقاهرة غداً.

وتنازل بدر بانون عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى نادى الرجاء من أجل إتمام صفقة انتقاله للأهلي مؤخراً، بعدما شهدت المفاوضات بعد العراقيل فى اللحظات الأخيرة بين الأهلى والنادى المغربى، فضلاً عن تلقى الرجاء عروضاً مُغرية للغاية من أندية خليجية وتحديداً من الدورى الإماراتى والقطرى حاولت إقناع النادى المغربى بالتراجع عن بيع اللاعب للأهلى وشراءه بمقابل مالى يفوق ما عرضه الأهلى بثلاثة أضعاف، لكن مسئولى القلعة الحمراء حسموا الأمر مُبكراً وأتموا إجراءات ضم اللاعب، بعدما سبق وحصلوا على توقيعه وموافقة رسمية من النادى المغربى بيع اللاعب مقابل مليونى دولار قام الأهلى بتحويلها سريعاً للرجاء لقطع الطريق على أى إغراءات خارجية، قبل أن يُعلن الأهلى الأربعاء الماضي ضم اللاعب رسمياً لمدة 4 مواسم.