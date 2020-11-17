شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار: نقدر مهنة الصحافة.. والصحفيون لعبوا دورا فى إبراز الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة بيانا صحفيا أكدت فيه تقديرها لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين وحرصها الشديد على التعاون مع الصحفيين المختصين بملف الآثار، وجاء بالبيان، "بمناسبة الكشف الأثري الكبير الذى تم الإعلان عنه يوم السبت الماضى بمنطقة آثار سقارة، بحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي مصري ومراسل أجنبي .. تؤكد وزارة السياحة والآثار احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين، وإذ تعبر الوزارة عن حرصها الشديد على التعاون مع الصحفيين المختصين بملف الآثار ، والذين لعبوا دورا هاما خلال السنوات الماضية، في إبراز إنجازات الوزارة من افتتاحات واكتشافات أثرية عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية"

وتؤكد الوزارة أيضا عزمها على الاستمرار في تقديم التعاون الوثيق معهم جميعا لتسهيل أداء عملهم وتوصيل الصورة الحقيقية لما يتم في مصر من جهود متواصلة في مجال الآثار، بما يليق بتاريخها العظيم، و ذلك فى إطار العمل المشترك و الاحترام المتبادل، وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني قال ، إن جميع الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية جاءت بأيادى مصرية بنسبة 99%.

وأضاف أن المصريين كانوا في انتظار اللحظة التي يتم منحهم فرصة للحفر والاكتشاف، والدكتور مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعملون بجد وإخلاص ويعشقون عملهم، وأشار إلى أن التوابيت المكتشفة سيتم إرسالها مباشرة للمتاحف كالمتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والمتحف المصري بميدان التحرير، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، ولن يتم وضعها في مخازن كما كان يحدث سابقًا.