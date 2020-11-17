شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 2.6 مليون طالب بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 2 مليون و687 ألفاً و671 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجارى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزارة، أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

وكشفت وزارة الصحة، عن أن محافظة الدقهلية تصدرت أعلى المحافظات، حيث تم فحص 366 ألفاً و773 طالباً بها، تليها محافظة الشرقية 279 ألفاً و336 طالباً، ثم محافظة الجيزة 189 ألفاً و958 طالباً، لافتة إلى مشاركة 1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فنى معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحى بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.