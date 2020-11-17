شكرا لقرائتكم خبر عن «دراسة»: «غسول الفم» يقتل كورونا في 30 ثانية (تفاصيل علمية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل العلماء إلى أن منتجات غسول الفم مثل «دينتيل» يمكنها أن تقتل «كوفيد-19» في ظروف المعمل، حيث اعتبروا ذلك علامة «واعدة» في مكافحة الفيروس القاتل.

وقالت دراسة علمية، إن غسول الفم يمكن أن يقتل فيروس كورونا في 30 ثانية في المعمل، حيث تأتي النتيجة التمهيدية قبل التجربة الإكلينيكية لمعرفة ما إذا كان استخدام غسول الفم الذي يصرف بدون روشتة طبيب له القدره على الحد من مستويات كوفيد-10 في لعاب المرضى .

وأشارت جامعة كارديف التي أجرت الدراسة، أن أنواع غسول الفم التي تحتوى على ما لايقل عن 0.07% من مادة كلوريد الستيبيريدينيوم أظهرت علامات مبشرة لقدرتها على مكافحة الفيروس .

وأكدت صحيفة دايلي ميرور البريطانية في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الدراسة ما زالت قيد المراجعة ولكنها تدعم دراسة أخرى نشرت الأسبوع والتي توصلت إلى أن منتجات غسول الفم التي تعتمد على هذه المادة تتميز بالفعالية في الحد من «الحمل الفيروسي» لكوفيد-19.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء أجروا آخر الاخبتارات في معمل الجامعة، حيث قاموا بمحاكاة الظروف الخاصة بحلق الشخص الذي يستخدم منتجات غسول فم ومن بينها «الدينتيل».

ولفتت إلى أن تجربة إكلينكية أخرى سوف تجرى بعد ذلك لاختبار مدى فعالية غسول الوجه في الحد من الحمل الفيروسي في لعاب المرضى المصابين بكوفيد-19، وذلك في مستشفى جامعة ويلز في كارديف، حيث تقرر أن تنشر نتائجها في الجزء الأول من عام 2021 .

وذكر التقرير أن «دينتيل» هو غسول الفم الوحيد بالمملكة المتحدة والذي يشارك في التجربة الإكلينيكية التي تسمر 12 أسبوعا والتي يقودها البروفيسور ديفيد توماس من جامعة كارديف تحت عنوان :«قياس نشاط غسول الفم المضاد للفيروسات ضد كوفيد -19».

وأكد الدكتور توماس، أنه بينما تعتبر منتجات غسول الفم فعالة جدا في قتل الفيروس في المعمل، إلا أننا نحتاج إلى التأكد ما إذا كان يعمل عند المرضى، وهذه هي النقطة التي تقوم عليها دراستنا الإكليكنيكة المستمرة .

وأضاف :«من المهم أن نشير إلى أن الدراسة لن تعطينا دليلا مباشرا على انتقال الفيروسات بين المرضى، فهذا يستلزم نوعا مختلفا من الدراسة وعلى مستوى أوسع نطاقا .

وتابع :«الدراسة الإكليكينة المستمرة، سوف توضح لنا المدى الزمني لاستمرار النتائج، بعد استخدام غسول الفم في المرضى المصابين بـ»كوفيد-19».

وأعرب أخصائي تركيبات الأسنان الدكتور نيك كلايدون عن اعتقاده أن هذه الدراسة «قيمة للغاية»، قائلا :«إذا كانت هذه النتائج إلايجابية التي انعكست في تجربة جامعة كارديف الإكلينيكية، أي استعمال غسول للفم مثل «دينتيل»، فإنه يصبح إضافة مهمة للنظام الروتيني اليومي للإنسان، أي استخدامه مع غسل اليدين والتباعد البدني وارتداء الكمامات، الآن وفي المستقبل».