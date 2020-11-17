شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الأدبي العشرين لإقليم وسط الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور هاني عبدالله، رئيس الادارة المركزية للخدمات الثقافية، ومحمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الأدبى العشرون لإقليم وسط الصعيد، بعنوان «بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد»، دورة الشاعر الراحل محمد أبودومة، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

وقال خالد إسماعيل، مدير عام ثقافة المنيا، إن المؤتمر يتناول عدة محاور، من بينها دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعي الثقافي والإبداع، وتطور المورث الثقافي في وسط الصعيد، من خلال مناقشة الملامح الشعبية في رواية المشاء لفراج فتح الله.

وأضاف «إسماعيل» أن المحافظ ورئيس الهيئة والمشاركين، سوف يفتتحون معرض الفن التشكيلي لذوى الهمم، ومعرض الكتاب، والذي يضم مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم عرض فني تقدمه فرقة المنيا للفنون الشعبية وفى مساء نفس اليوم سوف تقدم فرقة المنيا الموسيقية حفلا فنيا لضيوف المؤتمر إلى جانب إقامة أمسية شعرية للأدباء والشعراء.

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال مناقشة الإعلام ونشر ثقافة السلام ودور الأدب الرقمي في تأسيس الوعي الثقافي والفكري. وفى ختام المؤتمر، سوف يتم إصدار التوصيات وتكريم عدد من المبدعين من الشعراء والأدباء والنقاد من محافظات الصعيد والوجه البحري.