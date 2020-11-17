شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بجولة الإعادة لـ«انتخابات النواب» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كل الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لارسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 الساعة 9 مساءً.

وقال بيان «الخارجية»، إنه «اتصالاً بجهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية وأخرها انتخابات مجلس النواب الحالية. وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في الاول من نوفمبر 2020 رقم 79 لسنة 2020 بشأن اعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2020 للمصريين في الخارج، وذلك على مقاعد الفردى في دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح)».

وتابع: «وفي هذا الصدد، تدعو وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج في تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً».

واستكمل: «تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج، واتباع القواعد الارشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلاً عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة».