شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء عمرو حنفي محافظ البخر الاحمر، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لفرع الهيئة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمستشار محمد عبدالعال نئب رئيس الهيئة ورئيس فرع البحر الاحمر واللواء محمود ابو عمرة مدير امن البحر الاحمر واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة ويهدف افتتاح المقر الجديد، لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير المقر وتزويده بكافة الوسائل التكنولوجية . الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.