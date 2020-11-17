شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع»: لا نملك أموالًا وندعم مرشحينا على «مواقع التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع، إن الحزب له مرشحان في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن هناك مرشحا في محافظة الغربية بمركز المحلة الكبرى وهو أحمد بلال، ومرشح آخر في دائرة إدفو بمحافظة أسوان، وهو الدكتور عبدالغفار الضيفي.

وأضافت «النقاش» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، ندعم مرشحينا في جولة الإعادة الانتخابية بطرق الدعاية المتاحة للحزب، مؤكدة: «لسنا حزب معه أموال، ونستخدم أدوات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى في دعم مرشحينا في جول الإعادة والواتس والمكالمات الشخصية».

وتابعت «النقاش»: «نقوم بعمل لافتات والمرشح له برنامجه الخاص به في دائرته أيضا، موضحة أن الحزب يكون متواجدا أيضا مع المرشح في أي مؤتمر له في دائرته».