شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «جمعية رجال أعمال إسكندرية»: ندعم توجه الدولة في التنميه المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جمعية رجال أعمال إسكندرية في فعاليات الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث انعقد المؤتمر تحت عنوان «الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات»، حيث ناقش عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وخطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط.

من جانبه، قال أدهم قريطم، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، خلال المؤتمر أن حرص الجمعية على حضور المؤتمر السنوي للتنمية المجتمعية ينبع من توجه مجلس إدارة الجمعية وأعضاؤها نحو تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال نحو دعم العمل المجتمعي والتنمية المستدامة، والذي يظهر جليًا في أهداف الجمعية الاستراتيجية واللجان المجتمعية المتخصصة بالجمعية، مثل لجنة الزكاة والصدقات، ولجنة التنمية المستدامة، وكذلك طبيعة وحدات العمل التابعة لها وما لها من بعد تنموي مستدام متمثلة في مشروع إقراض المنشآت الصغيرة والحرفية، والذي يدعم أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أكثر من ٩٠ فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مشروع مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب، ومركز الشرق الأوسط للتنمية بالإسكندرية.

وقال أدهم قريطم، إنه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني دور كبير في دعم توجهات الدولة التنموية، والتي تحتم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.