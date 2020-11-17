شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل للتدريب على آليات التقويم في التعليم الهجين والتعليم عن بعد بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، ورشة عمل بكلتي العلوم والتجارة حول التعليم المدمج لتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب وآليات التقويم في التعليم الهجين والتعليم عن بعد لتنمية قدراتهم على التعامل مع المعطيات التكنولوجبة الجديدة في مجالات التعليم المدمج، وذلك برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، انطلاقًا من حرص جامعة الزقازيق لتفعيل التعليم الإلكتروني المدمج وتوظيف التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية بما يواكب المستجدات العالمية في مجال التعليم عن بعد.

وقال الدكتور محمد عوض البربري، مدير مركز القياس، أن الورشة حاضر فيها الدكتورة إيمان عبدالغني، الأستاذ بكلية الطب البشري والمدرب الدولي المعتمد، وأدارها الدكتورة سحر حجازي، وتأتي استكمالا لسلسلة ورش العمل التي ينفذها المركز ضمن خطته التنفيذية لتطبيق التعليم المدمج «الهجين»، وتستهدف تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكليات المشاركة وغير المشاركة بمشروع تطوير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، وإنشاء وحدات فرعية بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية الرياضية بنات.

وخلال ورشة العمل، تم مناقشة الفوائد المترتبة على التعليم الهجين أو المختلط وكيفية تحقيق أقصى استفادة من استخدامه وعرض لنماذجه وأساليبه وتحديد الأساليب المناسبة من خلال استعراض الممارسات العملية والاسترشاد بدراسات الحالة التي يقوم بها ممارسو التعلم المختلط وصولا لتطوير وتنفيذ نهج كامل لهذا النوع من التعليم.‏